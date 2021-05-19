Духова рассказала: Пугачевой не нравилось, что руководитель балета якобы незаслуженно невнимательна к Орбакайте. О чем однажды примадонна сказала вслух.
«Что это вы мою доченьку задвигаете?» — вспомнила Духова слова певицы.
Между тем, сама старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте всегда отзывалась о хореографе только положительно. Известно, что после слов обиженной Пугачевой, отношения Кристины с главой «Тодеса» переросли в дружбу и женщины даже иногда выбираются на совместный отдых.
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Алла Духова — хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес», основанного в 1987 году. Коллектив балета принимает участие в постановке номеров для артистов, а также ездят с ними на гастроли.
В 2017 году «Тодес» отметил свое 30-летие, в праздничной программе приуроченной к нему приняла участие и Орбакайте.