Основательница и худрук балета «Тодес» Алла Духова много лет сотрудничает с самыми известными артистами, в числе которых Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. А вот Алла Пугачева не всегда была довольна работой именитого хореографа, об этом 19 мая написала «Комсомольская правда»

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«Что это вы мою доченьку задвигаете?» — вспомнила Духова слова певицы.

Между тем, сама старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте всегда отзывалась о хореографе только положительно. Известно, что после слов обиженной Пугачевой, отношения Кристины с главой «Тодеса» переросли в дружбу и женщины даже иногда выбираются на совместный отдых.

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Алла Духова — хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета «Тодес», основанного в 1987 году. Коллектив балета принимает участие в постановке номеров для артистов, а также ездят с ними на гастроли.

В 2017 году «Тодес» отметил свое 30-летие, в праздничной программе приуроченной к нему приняла участие и Орбакайте.