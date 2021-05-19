Лолита вспомнила, что играли они с Пугачевой много и часто, но в итоге действительно крупных выигрышей у Милявской так и не было. Самым большим ее кушем стала сумма в 80 тысяч евро (чуть более 7 млн руб.). На эти деньги артистка построила дачу в Болгарии.
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По словам исполнительницы, «завязать» им с Пугачевой помогла государственная политика: казино закрылись, и женщины без каких-либо признаков ломки перестали играть.
Буквально на днях Лолита призналась также, что однажды чуть было не стала жертвой насильника, но сопротивлялась так сильно, что он отступил.