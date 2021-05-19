Певица с украинскими корнями Лолита Милявская рассказала, что долгое время имела c примадонной Аллой Пугачевой одно и то же пристрастие: женщины запоем играли в казино. Слова Милявской 19 мая приводят «Дни.ру»

Двойной сюрприз: украинке продали пустой тест на беременность © pixabay

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По словам исполнительницы, «завязать» им с Пугачевой помогла государственная политика: казино закрылись, и женщины без каких-либо признаков ломки перестали играть.

Буквально на днях Лолита призналась также, что однажды чуть было не стала жертвой насильника, но сопротивлялась так сильно, что он отступил.