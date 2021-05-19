«Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах у границы с Украиной. Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту», — заявил один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье, президент медицинского центра CM Medyk в Жешуве Станислав Мазур.
По его словам, в Подкарпатье украинцам, приезжающим в Польшу, будет предложена вакцина Johnson & Johnson, которая предполагает однократную прививку.
Ранее Совет министров Польши сообщил, что Варшава планирует поставить лишние 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca на Украину в мае-июне.