Украинцев, которые едут на работу в Польшу, будут вакцинировать при въезде в страну на пограничных переходах, сообщила Wirtualna Polska 18 мая

Польша решила отдать Украине лишние вакцины AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк заявил один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье, президент медицинского центра CM Medyk в Жешуве Станислав Мазур.

По его словам, в Подкарпатье украинцам, приезжающим в Польшу, будет предложена вакцина Johnson & Johnson, которая предполагает однократную прививку.

Ранее Совет министров Польши сообщил, что Варшава планирует поставить лишние 1,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca на Украину в мае-июне.