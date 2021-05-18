Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что Киев при обсуждении донбасского конфликта для начала должен встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Позднее Зеленский сказал, что Ватикан мог бы стать «оптимальным» местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе с российской стороной.
Эксперт пояснил, что Зеленскому сначала нужно было предложить такие инициативы не на весь мир через СМИ, а действовать более аккуратно, вести переговоры по дипломатическим каналам.
«Было бы здорово, если бы Зеленский поехал в Москву и там встретился с Путиным. Путин все время принимает в Москве лидеров разных стран, и в этом нет ничего предосудительного», — уверен Бекман.
Украину контролируют США, и они диктуют Киеву, как реагировать на ту или иную ситуацию, поэтому Зеленский выступает либо с провокационными, либо с пустыми заявлениями, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.