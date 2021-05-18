Предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане выглядит как плохая шутка. Но с такими вещами шутить нельзя. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман о современных наследниках Гитлера и роли Маннергейма во Второй мировой войне © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

Эксперт пояснил, что Зеленскому сначала нужно было предложить такие инициативы не на весь мир через СМИ, а действовать более аккуратно, вести переговоры по дипломатическим каналам.

«Было бы здорово, если бы Зеленский поехал в Москву и там встретился с Путиным. Путин все время принимает в Москве лидеров разных стран, и в этом нет ничего предосудительного», — уверен Бекман.

Украину контролируют США, и они диктуют Киеву, как реагировать на ту или иную ситуацию, поэтому Зеленский выступает либо с провокационными, либо с пустыми заявлениями, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.