Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию 20 мая. Об этом 17 мая сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины

«Пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности Зеленский проведет в четверг, 20 мая», — говорится в сообщении.

«Зачистка политического поля». Арест Медведчука и перспективы Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Подоляк сообщил агентству, что обсуждаются возможные форматы ее проведения.

По его словам, будут подведены итоги за второй год каденции Зеленского, который сможет ответить на вопрос о том, какой будет трансформация Украины в течение третьего года каденции.

Кроме того, по его словам, будет наработан специальный формат пресс-конференции.

В 2019 году Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон и побил мировой рекорд. В прошлом году пресс-конференция также была 20 мая.