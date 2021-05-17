«Пресс-конференцию по результатам двух лет пребывания в должности Зеленский проведет в четверг, 20 мая», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на прошлой неделе советник руководителя Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил агентству, что обсуждаются возможные форматы ее проведения.
По его словам, будут подведены итоги за второй год каденции Зеленского, который сможет ответить на вопрос о том, какой будет трансформация Украины в течение третьего года каденции.
Кроме того, по его словам, будет наработан специальный формат пресс-конференции.
В 2019 году Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон и побил мировой рекорд. В прошлом году пресс-конференция также была 20 мая.