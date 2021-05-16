Более 100 украинских граждан на сегодняшний день изъявили желание покинуть территорию сектора Газа в связи с вооруженным конфликтом. Об этом 15 мая сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает «Укринформ»

Самонкин: палестино-израильский конфликт помогут уладить российские миротворцы? © Скриншот из видео Украина.ру

«Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек. Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации», — сказал Николенко.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру 14 мая. По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских обстрелов стали 139 палестинцев, 1000 человек ранены.