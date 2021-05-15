Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Взрыв произошел на четвертом энергоблоке. Радиоактивному облучению подверглись около 8,4 миллиона человек.
Эксперт напомнил, что ЧАЭС производила самую дешевую электроэнергию, которая должна была дать новый толчок всеобщему развитию и благосостоянию (киловатт стоил для населения одну копейку), притом что до сих пор половину электроэнергии в Украине вырабатывают АЭС, и она по-прежнему самая дешевая.
«Сильнейший удар был нанесен этой катастрофой по Советскому Союзу. Ведь строить АЭС — это огромные затраты, дешевле космодром построить. А у нас тогда закрыли строительства новых станций и в Крыму, и в Одессе, и в Чигирине, в целом 15 атомных станций прекратили строить. Скажем, город строителей-атомщиков Теплодар под Одессой возвели, а станцию — нет. Миллиарды вложенных денег превратились в пыль, кроме самой ликвидации аварии, которая тоже была многомиллиардной по затратам. Чернобыль, собственно, и поставил Союз на колени экономически», — сетует Анисимов.
Авария имела трагические последствия — экономические, социальные, а также привела к дискредитации советской науки, хотя, по сравнению с аварией на Фукусиме, многое из того, что делалось тогда, было абсолютно правильным, заключил собеседник издания.
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