Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следствие против лидера фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука свидетельствует об исключении его из круга украинских олигархов. Об этом 14 мая Зеленский написал в своей колонке в журнале «Фокус»

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами», — написал Зеленский.

Украинский лидер анонсировал, что в ближайшее время обществу будет представлен законопроект о деолигархизации. В этом контексте Зеленский заявил, что на примере Медведчука «можно увидеть, что такое статус олигарха».

По расчетам президента, смысл планируемой деолигархизации в том, чтобы в первую очередь лишать собственников доступа к медиаресурсам.

В феврале Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех связанных с Виктором Медведчуком телеканалов — «112 Украина», Newsone и ZIK.

Позднее СНБО ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, якобы из-за финансирования ими терроризма.