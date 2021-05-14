Бывший депутат Рады, Герой Украины Надежда Савченко представила документальный фильм о внешнем управлении Украиной со стороны США, в частности, о вмешательстве в дела страны Джозефа Байдена. Фильм 14 мая был представлен на ее YouTube-канале

Савченко отметила «низкую цену» украинцев в Европе © Politeka.net

«Шокирующие факты и реальные доказательства управления Украиной президентом США Джо Байденом. В этом сенсационном фильме-расследовании разоблачаются коррумпированные схемы обворовывания украинского народа семьей Байденов, предоставляются сканы счетов и документов, подтверждающих, что клан Байденов превратил Украину в свою личную кормушку, а украинцев — в своих рабов», — отмечается в анонсе фильма.

Савченко появляется в фильме несколько раз, где рассказывает о том, что факты ей предоставили журналисты-расследователи. Однако, по ее словам, эта информация была ей известна, когда она была депутатом.

Также Савченко отметила, что каждый раз, когда она пытается говорить о международной коррупции и внешнем воздействии на Украину, ее останавливают словами, что это может навредить отношениям с внешними западными партнерами. Поэтому Савченко, по ее словам, решила разобраться, кто партнеры, а кто «внешние захватчики».

Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач рассказал, что лоббисты из крупного американского аналитического центра, который считается близким к Демпартии, будут стараться вещать об интересе Байдена к Украине, но все это фикция.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от США и Байдена помощи в содействии движению Украины в НАТО. Он высказал пожелание, чтобы Украина и США «вошли в новый этап и встали на новый путь».