В начале недели в доме у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прошли обыски. В четверг политика отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.
По мнению Зеленского, именно деолигархизация обеспечит Украине стабильный экономический рост и позволит выбраться из бедности. Вскоре правительство, отметил глава государства, представит важный законопроект, который утвердит системный взгляд на проблему.
«Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет», — отметил Зеленский.
Он также обратил внимание, что с недавних пор число олигархов на Украине уменьшилось — «минус Виктор Медведчук».
«Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом», — пишет Зеленский.
Глава государства также отметил, что «избранные» долгое время подстраивали правила игры под себя, из-за чего Украина не смогла стать конкурентным государством с высоким уровнем жизни. Проигрыш «одного из олигархов» на президентских выборах в 2019 году (Зеленский имеет в виду Петра Порошенко — ред.), по его словам, красноречиво демонстрировал, что общество рассчитывало на другое мировоззрение и правила жизни в стране.