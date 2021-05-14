Олигархи не могут шантажировать государство без доступа к медиаресурсам – пример Медведчука это отлично показывает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей авторской колонке в издании «Фокус», опубликованной 13 мая

В начале недели в доме у главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука прошли обыски. В четверг политика отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Кто придет на смену украинским олигархам. Украинский интерес Ротшильдов © AFP, Fabrice COFFRINI

«Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет», — отметил Зеленский.

Он также обратил внимание, что с недавних пор число олигархов на Украине уменьшилось — «минус Виктор Медведчук».

«Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом», — пишет Зеленский.

Глава государства также отметил, что «избранные» долгое время подстраивали правила игры под себя, из-за чего Украина не смогла стать конкурентным государством с высоким уровнем жизни. Проигрыш «одного из олигархов» на президентских выборах в 2019 году (Зеленский имеет в виду Петра Порошенко — ред.), по его словам, красноречиво демонстрировал, что общество рассчитывало на другое мировоззрение и правила жизни в стране.