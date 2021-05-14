«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича — министра энергетики Украины», — написано в президентском указе.
Данный указ вступил в силу со дня его публикации.
В конце апреля Верховная Рада назначила нового министра энергетики Германа Галущенко.
Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.