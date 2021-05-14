Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и сделал членом СНБО министра энергетики Германа Галущенко, сообщает пресс-служба Офиса президента 13 мая

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Галущенко Германа Валерьевича — министра энергетики Украины», — написано в президентском указе.

Данный указ вступил в силу со дня его публикации.

«Нафтогаз» получил многомиллиардные убытки вместо прибыли © Нафтогаз Украины / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанк Германа Галущенко.

Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.