«Я буду делать то, что делал и до этого, — продолжать политическую деятельность в рамках "Оппозиционной платформы — За жизнь"», — сказал Медведчук.
Он добавил, что намерен выполнять решение суда, который избрал ему меру в виде домашнего ареста, хотя и не согласен с этим.
«Реально при этой власти может каждый оказаться за решеткой… Если есть решение суда о том, что я должен быть под домашним арестом — я буду. Предусмотрен браслет (ношение браслета — ред.)», — сказал Медведчук.
В начале недели в доме у украинского политика прошли обыски. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, Медведчуку инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Накануне Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски Медведчук назвал нарушением Конституции и законов Украины.