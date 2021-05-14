Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук после решения суда о домашнем аресте заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью, передает 13 мая РИА Новости

Медведчук подтвердил в суде, что выступает против курса украинской власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он добавил, что намерен выполнять решение суда, который избрал ему меру в виде домашнего ареста, хотя и не согласен с этим.

«Реально при этой власти может каждый оказаться за решеткой… Если есть решение суда о том, что я должен быть под домашним арестом — я буду. Предусмотрен браслет (ношение браслета — ред.)», — сказал Медведчук.

В начале недели в доме у украинского политика прошли обыски. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, Медведчуку инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Накануне Медведчука отправили под домашний арест на два месяца, обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски Медведчук назвал нарушением Конституции и законов Украины.