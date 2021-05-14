По его мнению, с помощью обвинений в госизмене власти Украины пытаются изолировать Медведчука перед возможными досрочными выборами в Верховную Раду.
«Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались», — заявил Лесик.
На днях Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука прошли обыски. Накануне Печерский районный суд Киева принял решение поместить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Политика также обязали сдать заграничный паспорт.
Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски Медведчук назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.