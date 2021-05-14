Глава фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Харьковского горсовета Андрей Лесик 13 мая в эфире телеканала «Перший Незалежный» объяснил арест председателя политсовета партии Виктора Медведчука

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались», — заявил Лесик.

На днях Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Позже в доме Медведчука прошли обыски. Накануне Печерский районный суд Киева принял решение поместить Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Политика также обязали сдать заграничный паспорт.

Депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы. Прошедшие у него обыски Медведчук назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик подчеркнул также, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.