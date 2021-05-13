Народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в суде заявил, что действительно выступает против политического курса украинской власти, как это сказано в подозрении. Заседание, проходящее в Печерском районном суде 13 мая, транслирует UNN

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в дом и офис главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Ранее его заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Атака на Медведчука: ОПЗЖ грозит обратиться к народу © vybor.ua

«Я могу подписаться под этими словами (о том, что он против курса власти. — Ред.) Это действительно так было и есть, у меня есть основания для этого как у депутата, как у одного из руководителей ОПЗЖ выступать против политического курса этой власти», — заявил Медведчук.

По его словам, такой же позиции придерживаются 65-70% украинцев.

Медведчук также отметил, что все средства, которыми владеет его семья, находятся под санкциями, введенными президентом Владимиром Зеленским, поэтому он не видит возможности заплатить настолько крупный залог.