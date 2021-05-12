Глава политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук 11 мая рассказал о результатах обыска у него в офисе и дома, говорится на сайте политсилы

Власти Украины атаковали Виктора Медведчука. Все подробности © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он отметил, что обыски были проведены в нарушение Конституции и законов Украины. Истинной их целью было вручить «сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене», резюмировал депутат.

Медведчук также подтвердил, что в данный момент находится на территории Украины и не собирается прятаться от правосудия. Он отметил, что будет принимать участие во всех законных следственных действиях.

Накануне Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. Обвинение намерено ходатайствовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. Позже в доме Медведчука начались обыски, они прошли также в офисе ОПЗЖ. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.