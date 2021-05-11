Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук не покинул Украину, сказал его однопартиец Илья Кива во время общения с журналистами в Киеве 11 мая

Невесёлые хлопоты. Байден бьёт Медведчука, чтобы Зеленский не боялся Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку по обвинению в государственной измене. Она также заявила, что местоположение Медведчука неизвестно. В СМИ появились сообщения о том, что Медведчук бежал из Украины.

«Поверьте мне, Виктор Владимирович Медведчук находится в стране и, по большому счету, сейчас где-то так же, как и я, улыбается, сидя в своем кабинете», — сказал Кива.

Он также рассказал, что у проводящих обыски в офисе ОПЗЖ «трясутся руки», при этом Кива и его однопартийцы не боятся давления власти.

«Бояться здесь нечего. Медведь не из пугливых. А то, что для оппозиционного политика это еще одна ступень в развитии его и его укрепления позиций ни для кого не секрет», — подчеркнул Кива.

По его словам, побега Медведчука из Украины «никто никогда не дождется».