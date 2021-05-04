В Белоруссии вынесли приговоры четырем доверенным лицам бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Об этом 4 мая сообщает «Интерфакс»

Тихановская отказалась участвовать в выборах © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима. Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин получили по шесть лет колонии усиленного режима, а Татьяна Каневская — шесть лет колонии общего режима.

По данным правозащитников, судья «дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор».

Суд над доверенными лицами Тихановской начался в Гомеле 12 апреля. Ивашкова, Шабалина и Каневскую обвиняли по трем уголовным статьям: «приготовление к преступлению», «захват зданий» и «участие в массовых беспорядках». Власову, помимо этих преступлений, также вменяли публичное оскорбление представителя власти.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.