Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима. Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин получили по шесть лет колонии усиленного режима, а Татьяна Каневская — шесть лет колонии общего режима.
По данным правозащитников, судья «дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор».
Суд над доверенными лицами Тихановской начался в Гомеле 12 апреля. Ивашкова, Шабалина и Каневскую обвиняли по трем уголовным статьям: «приготовление к преступлению», «захват зданий» и «участие в массовых беспорядках». Власову, помимо этих преступлений, также вменяли публичное оскорбление представителя власти.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80% голосов, Тихановская — 10%. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами.