Киевский адвокат Татьяна Монтян хочет прийти на марш «Бессмертного полка» в Донецке с портретом дедушки президента Украины Семена Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает» 30 апреля

Оппозиция провела в Раде акцию «Бессмертный полк» © zagittya.com.ua 9 мая собирается пройти с «Бессмертным полком» в Донецке, взяв портрет участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского, дедушки нынешнего президента Украины.

Юрист отметила, что Владимир Зеленский предал память своего деда — пока он у власти, он не препятствует сносу памятников советским военачальникам.

«Страной правят потомки украинских нацистов, а Зеленский, по словам нашей собеседницы, их "фактически облизывает"», — цитирует Монтян Telegram-канал «Донбасс решает».

Также Монтян хочет украсить фотопортрет дедушки Зеленского георгиевской лентой — символом праздника Победы, запрещенным на Украине.

Ранее, 28 апреля, по центру Киева прошли сторонники украинской дивизии СС «Галичина». В так называемом марше вышиванок в честь дня создания дивизии приняли участие около сотни человек, их охраняла полиция.

В 2017 году на Украине за ношение георгиевской ленты ввели штраф в размере от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение — арест до 15 суток.