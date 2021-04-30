Татьяна Монтян 9 мая собирается пройти с «Бессмертным полком» в Донецке, взяв портрет участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского, дедушки нынешнего президента Украины.
Юрист отметила, что Владимир Зеленский предал память своего деда — пока он у власти, он не препятствует сносу памятников советским военачальникам.
«Страной правят потомки украинских нацистов, а Зеленский, по словам нашей собеседницы, их "фактически облизывает"», — цитирует Монтян Telegram-канал «Донбасс решает».
Также Монтян хочет украсить фотопортрет дедушки Зеленского георгиевской лентой — символом праздника Победы, запрещенным на Украине.
Ранее, 28 апреля, по центру Киева прошли сторонники украинской дивизии СС «Галичина». В так называемом марше вышиванок в честь дня создания дивизии приняли участие около сотни человек, их охраняла полиция.
В 2017 году на Украине за ношение георгиевской ленты ввели штраф в размере от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение — арест до 15 суток.