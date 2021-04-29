«Некоторые члены комитета, которые голосовали за то, чтобы лишить меня права слова, уже сожалеют об этом решении и о том шквале критики и негатива, который они получили в ответ… Наш дальнейший план такой: готовим медиакампанию в европейских СМИ, где расскажем о тех, кто был причастен к лоббированию российских интересов и лишению меня слова», — написал он.
Также Гончаренко выразил надежду, что к его кампании присоединится украинское Министерство иностранных дел, чтобы «действовать сообща».
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы лишила Гончаренко слова на три месяца за ненадлежащее поведение во время сессии.
Гончаренко продемонстрировал украинский флаг во время выступления в ПАСЕ и несколько раз перебил главу ПАСЕ Хендрика Демса. В ответ на замечания и многочисленные просьбы Демса прекратить вести себя ненадлежащим образом, Гончаренко продолжал парировать.
Инцидент произошел во время обсуждения доклада «Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы». Депутат был недоволен тем, что в документе отсутствовали упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ. Поэтому развернул украинский флаг, на котором, как он утверждал, были следы от огнестрельного оружия со стороны ополченцев Донбасса.
Демс пообещал инициировать наказание Гончаренко в регламентном комитете, назвав поведение депутата злоупотреблением правом на слово.