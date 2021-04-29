После нескольких тысяч комментариев под постами на официальной странице ПАСЕ, руководство Ассамблеи якобы запланировало собрать совещание и обсудить, как на них реагировать. Об этом 28 апреля член украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко написал в Facebook

«Некоторые члены комитета, которые голосовали за то, чтобы лишить меня права слова, уже сожалеют об этом решении и о том шквале критики и негатива, который они получили в ответ… Наш дальнейший план такой: готовим медиакампанию в европейских СМИ, где расскажем о тех, кто был причастен к лоббированию российских интересов и лишению меня слова», — написал он.

Гончаренко призвал на помощь Петра Толстого © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы лишила Гончаренко слова на три месяца за ненадлежащее поведение во время сессии.

Гончаренко продемонстрировал украинский флаг во время выступления в ПАСЕ и несколько раз перебил главу ПАСЕ Хендрика Демса. В ответ на замечания и многочисленные просьбы Демса прекратить вести себя ненадлежащим образом, Гончаренко продолжал парировать.

Инцидент произошел во время обсуждения доклада «Видение ассамблеи по стратегическим приоритетам Совета Европы». Депутат был недоволен тем, что в документе отсутствовали упоминания о вооруженных конфликтах между государствами-членами СЕ. Поэтому развернул украинский флаг, на котором, как он утверждал, были следы от огнестрельного оружия со стороны ополченцев Донбасса.

Демс пообещал инициировать наказание Гончаренко в регламентном комитете, назвав поведение депутата злоупотреблением правом на слово.