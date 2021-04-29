Послы стран «Большой семерки» предостерегают украинское правительство от политического вмешательства в управление «Нафтогазом». Об этом 29 апреля говорится в заявлении послов в Twitter

«Послы G7 принимают во внимание решение Кабмина об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины», — говорится в сообщении.

Накануне Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины не ожидает, что реакция кредиторов на новость о смене главы «Нафтогаза Украины» будет негативной.