Украинская певица Настя Каменских поделилась на днях в Instagram с подписчиками фото в топе и парео, но у фанатов возникли вопросы из-за возможного отсутствия на звезде белья

Старые трусы Каменских разозлили сеть - фото © Настя Каменских/Инстаграм

«Закрыть глаза и раствориться в моменте», — подписала Каменских снимок.

«И не забыть надеть трусы», «Рассекаешь без трусов?», «Зачем трусы, Потап приехал», «Люблю женщин, ничего с собой поделать не могу — и в трусах, и без трусов нравятся», «А что по белью?», «Вам не стыдно такие вопросы задавать знаменитому человеку?» — отреагировали фанаты Каменских.

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Сейчас Настя Каменских находится в Мексике на съемках реалити-шоу «Девочки рулят». На днях к ней приехал муж, музыкальный продюсер Потап.