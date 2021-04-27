Певица с закрытыми глазами позирует в одном из двориков Мексики. На фото Каменских в летнем укороченном топе и цветастом парео, под которым не видно нижней части купальника. Зато на звезде из аксессуаров тонкая золотая цепочка, черная шляпа и портупея.
«Закрыть глаза и раствориться в моменте», — подписала Каменских снимок.
«И не забыть надеть трусы», «Рассекаешь без трусов?», «Зачем трусы, Потап приехал», «Люблю женщин, ничего с собой поделать не могу — и в трусах, и без трусов нравятся», «А что по белью?», «Вам не стыдно такие вопросы задавать знаменитому человеку?» — отреагировали фанаты Каменских.
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Сейчас Настя Каменских находится в Мексике на съемках реалити-шоу «Девочки рулят». На днях к ней приехал муж, музыкальный продюсер Потап.