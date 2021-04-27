Отношение в Германии к военному присутствию США явно неоднозначное. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Американский эксперт Злобин сказал, откуда у Байдена иллюзия, что Москву можно легко победить © REUTERS, Kevin Lamarque

«Многие немецкие политики, я думаю, с облегчением говорят о том, что ответственность за их политику лежит не на них, а на Вашингтоне. И Москва должна разбираться с Вашингтоном, а не с германской элитой. Когда над тобою висит ядерный зонтик, чувствуешь себя спокойно, хотя ядерный зонтик чужой», — указал Злобин.

Иосиф Сталин, когда требовал от Америки открыть второй фронт, не мог просчитать, что в результате распада СССР советские войска будут выведены из Восточной Европы, а НАТО и дальше будет расширяться на Восток, заключил собеседник издания.

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