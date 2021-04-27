С одной стороны, это означает потерю части суверенитета, особенно во внешней политике, а с другой стороны, иностранные военные базы — это всегда и рабочие места, и некие гарантии безопасности, и надежда на то, что твой партнёр примет в расчёт твои интересы, пояснил эксперт.
«Многие немецкие политики, я думаю, с облегчением говорят о том, что ответственность за их политику лежит не на них, а на Вашингтоне. И Москва должна разбираться с Вашингтоном, а не с германской элитой. Когда над тобою висит ядерный зонтик, чувствуешь себя спокойно, хотя ядерный зонтик чужой», — указал Злобин.
Иосиф Сталин, когда требовал от Америки открыть второй фронт, не мог просчитать, что в результате распада СССР советские войска будут выведены из Восточной Европы, а НАТО и дальше будет расширяться на Восток, заключил собеседник издания.
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