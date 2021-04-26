Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал данные о так называемых кластерах, которые придумали на видеовстрече в «нормандском формате». Об этом он рассказал в интервью Liga.net 26 апреля

Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений © Facebook, Андрій Єрмак

«В связи со сложностью переговоров французская и немецкая стороны предложили такую форму, как кластеры. Это логически расставленные шаги, которые начинаются от первоначальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отведением тяжелого вооружения, и вплоть до проведения местных выборов. Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту», — заявил Ермак.

По его словам, это не является попыткой поменять последовательность пунктов Минских соглашений, а придумано якобы для логической последовательности того, что в них заложено.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.