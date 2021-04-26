Он напомнил, что в понедельник, 19 апреля, состоялась конференция советников глав государств «нормандского формата», на которой обсуждались так называемые кластеры.
«В связи со сложностью переговоров французская и немецкая стороны предложили такую форму, как кластеры. Это логически расставленные шаги, которые начинаются от первоначальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отведением тяжелого вооружения, и вплоть до проведения местных выборов. Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту», — заявил Ермак.
По его словам, это не является попыткой поменять последовательность пунктов Минских соглашений, а придумано якобы для логической последовательности того, что в них заложено.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.