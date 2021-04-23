В Умани Черкасской области подростки с 9 этажа многоэтажки бросали камни в проходящих мимо хасидов. Об этом 23 апреля сообщил Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины

Инцидент произошел на улице Мономаха.

«Подростки в возрасте примерно 14 лет приехали из другого района города Умани в район паломничества, поднялись на 9 этаж вместе с велосипедами и кидали большие камни в прохожих хасидов», — говорится в сообщении.

Хасиды уехали, осадок остался. Пограничный конфликт Украины и Белоруссии в лицах © REUTERS, Valentyn Ogirenko

По данным Telegram-канала, подростки делали это на регулярной основе, на протяжении нескольких дней. Двоих накануне задержала полиция, было написано заявление для открытия уголовного дела.

От падающих камней никто из людей не пострадал, но отмечается, что небольшие повреждения получил автомобиль.

В Умани расположена могила основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана, паломничество к которой каждую осень, в праздник Рош ха-Шана, совершают тысячи евреев.