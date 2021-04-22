Украинское государство повысило госпошлины на ввоз белорусской автомобильной техники до 35% от таможенной стоимости грузовиков, что означает тот факт, что автобусы Белоруссии больше не войдут на рынок Украины, сообщило агентство УНИАН 22 апреля

По сообщению украинской межведомственной комиссии по международной торговле, Белоруссия сделала искусственные барьеры в плане украинских колесных средств транспорта в виде сбора утилизации и несправедливых условий участия в государственных закупках и усложнила доступ украинской продукции на белорусский рынок.

В заявлении также отмечается, что действия Белоруссии такого рода идут вразрез с Договором о зоне свободной торговли, а также дискриминируют украинское государство, в результате чего Украина вводит пошлину.

Данное решение должно вступить в силу через 10 дней.

Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ранее Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ под предлогом «политической ситуации в Белоруссии». По словам мэра города, Львов должен прежде всего поддерживать украинского производителя, так как в противном случае отрасль не сможет развиваться.



