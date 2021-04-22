По сообщению украинской межведомственной комиссии по международной торговле, Белоруссия сделала искусственные барьеры в плане украинских колесных средств транспорта в виде сбора утилизации и несправедливых условий участия в государственных закупках и усложнила доступ украинской продукции на белорусский рынок.
В заявлении также отмечается, что действия Белоруссии такого рода идут вразрез с Договором о зоне свободной торговли, а также дискриминируют украинское государство, в результате чего Украина вводит пошлину.
Данное решение должно вступить в силу через 10 дней.
Белорусско-украинские отношения резко ухудшились после выборов президента Белоруссии летом 2020 года. Западные страны и Украина выступили в поддержку белорусской оппозиции. Киев в результате так и не признал итоги выборов в Белоруссии.
Ранее Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ под предлогом «политической ситуации в Белоруссии». По словам мэра города, Львов должен прежде всего поддерживать украинского производителя, так как в противном случае отрасль не сможет развиваться.