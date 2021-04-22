В Киеве заметили необычную карантинную «маршрутку», которая бесплатно перевозила пассажиров. Об этом 21 апреля сообщил Telegram-канал «Киев LIVE»

Экстравагантный многоместный автомобиль без крыши и с черепом на капоте возил пассажиров по маршруту №666а «Левобережная-Почайна-Шулявка». Ради безопасности пассажирам выдавали шлемы.

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Журналисты уточнили в полиции, знают ли правоохранители о такой маршрутке и не грозит ли блогерам штраф.

Как отметили в пресс-службе Нацполиции, никто из киевлян на «маршрутку» пока не жаловался, а за бесплатную перевозку пассажиров никого оштрафовать нельзя, так как в этом нет нарушения.

В Киеве на время локдауна общественный транспорт работает только по спецпропускам.