Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе восемь тактических ракетных комплексов «Точка-У». Об этом 21 апреля сообщили в Telegram-канале WarGonzo российского военного журналиста Семена Пегова

Военный эксперт Евсеев рассказал, что ждет Донбасс после 21 апреля © кадр из видео Украина.ру

«Данные ракетные системы замечали в Донбассе и ранее, но не в таком количестве», — говорится в посте.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.