Техника была замечена вблизи городов Рубежное и Лисичанск. Утверждается, что комплексы прибыли из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.
«Данные ракетные системы замечали в Донбассе и ранее, но не в таком количестве», — говорится в посте.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.