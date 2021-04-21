Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил о готовности западных стран ввести более жесткие ограничительные меры в отношении России. Об этом говорится в видеообращении, которое распространил офис украинского лидера

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Зеленский рассказал, что он провел переговоры с главами США, Франции, Германии, Великобритании, Турции, а также с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Он подчеркнул, что все эти партнеры выразили поддержку Украине.

«Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции», — заверил Зеленский.

Также он предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.