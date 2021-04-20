Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 апреля на встрече с депутатом Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Евгением Шевченко прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу из Минска в другую страну. Его слова приводит БелТа

До начала пандемии коронавируса в белорусской столице проходили заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе с участием Украины, РФ и ОБСЕ. Позднее украинская сторона заявила, что не вернется к переговорам в Минске из-за внутриполитической ситуации в Белоруссии.

«Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что просьба сделать Минск переговорной площадкой исходила от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина. Тогда, подчеркнул глава белорусского государства, это устраивало всех, все с этим согласились. Белорусский эксперт сказал, что сделает Минск в случае новой войны в Донбассе

«Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей [есть возможность встречаться и обсуждать необходимые вопросы], ты приезжаешь сюда как домой? Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно», — резюмировал Лукашенко.

Ранее за перенос заседаний ТКГ из Минска выступил вице-премьер Украины Алексей Резников и глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук. При этом МИД Белоруссии подтвердил готовность страны и дальше предоставлять площадку для переговоров.