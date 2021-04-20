В понедельник, 19 апреля, на официальной странице Верки Сердючки в Instagram появилось заявление менеджмента артиста, в котором в резкой форме указывается, что с Андреем Данилко все в порядке и он не болен

«Серьезнее, чем кажется»: продюсер Данилко сообщил о его проблемах со здоровьем © Facebook, Андрей Данилко/Верка Сердючка﻿ Юрий Никитин, который сотрудничает с артистом, сообщил, что у звезды серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, ранее Данилко страдал от депрессии, и даже сейчас здоровье артиста не в лучшем состоянии.

«Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное норм», — заявили в менеджменте певца.

В комментариях поклонники обвинили в дезинформации российские таблоиды, которые якобы «похоронили» Данилко заживо.

«Не читайте на завтрак московских газет и журналов», «Так московская пресса — СтарХит — статья, что Данилко неизлечимо болен. Конечно, мы переживаем за Андрея!», «Да в Рашке его уже чуть ли не похоронили», «Ага, народ уже понапридумывал и приписал Андрею все мыслимые и немыслимые болезни — от поноса до бубонной чумы», «Гори в аду, желтая пресса», — пишут фанаты.