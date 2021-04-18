Во время военных действий в 2015 году глава ДНР Александр Захарченко использовал необычный способ борьбы со спекулянтами, закупив в РФ огромное количество картофеля за счет своего фонда и выложив на продажу на рынках по себестоимости. Об этом рассказал экс советник главы ДНР Александр Казаков в интервью изданию Украина.ру

Александр Казаков о том, нужен ли Донбасс России, и о скором наступлении ВСУ на ЛДНР © скриншот видео Украина.ру

«А потом собирает спекулянтов и говорит: ну что, товарищи, как мы будем жить дальше? Если вы в следующий раз разгоните цены на крупу, я сделаю то же самое с крупой. Имейте совесть, говорит, откуда у людей деньги во время войны?» — рассказал эксперт.

Кроме того, был проведен эксперимент с промышленными предприятиями — крупнейшие из них замкнули в единый комплекс, изъяли средства денежного оборота, все деньги были помещены на счета госказначейства, и, таким образом в военное время между предприятиями действовала система взаимозачетов, пояснил Казаков.

Собеседник издания подчеркнул, что этот эксперимент был нельзя считать военным коммунизмом, поскольку это просто другие методы регулирования рыночной экономики.

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