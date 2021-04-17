Если кто-то на Украине хочет вступить в военный конфликт с Россией, то он должен понимать, что это будет последнее действие того государства, которое называется Украина. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Если конфликт в Донбассе обострится, это будет последняя война Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher Александр Турчинов заявлял, что крылатые ракеты «Нептун», созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

«И я вот спрашиваю, допустим, ракета «Нептун» одна попадет в Крымский мост и взорвет один пролет Крымского моста. И что он думает, будет дальше? Вот как он представляет, что дальше будет? Что дальше будет с миром, что дальше будет с Украиной? Пролет Крымского моста в течение двух-трех недель восстановится, максимум за месяц. А вот где его власть? Никто Украину, которая есть сегодня, больше не будет видеть», — категоричен эксперт.

Россия тогда действительно начнет военные действия, и они очень быстро закончатся тем, что больше никогда на Украине бандеровской власти не будет, подчеркнул Кедми.

Специалист добавил, что больше половины украинского населения не будет воевать за власть, которые толкнут их на конфликт с Россией.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.