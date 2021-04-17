На самом деле обострение в Донбассе нужно только украинским элитам. В 2018 году в самой «патриотичной» Тернопольской области план по призыву был выполнен всего лишь на 16%. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Пора наконец признать, что Украина вышла из Минских соглашений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что украинские власти не просто так ввели драконовские штрафы за уклонение от службы в армии и усовершенствовали воинский учёт.

«Даже молодёжь патриотичной Галичины предпочитает польские трускавки, сбор клубники, нежели надевать форму и идти служить Украине», — констатировал Золотарев.

Политолог добавил, что вряд ли руководство Украины захочет отвлечь внимание от внутренних проблем, затеяв масштабное наступление в Донбассе, поскольку военная авантюра и поражение могут обернуться политической катастрофой для них.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.