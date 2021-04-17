Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Эксперт отметил, что украинские власти не просто так ввели драконовские штрафы за уклонение от службы в армии и усовершенствовали воинский учёт.
«Даже молодёжь патриотичной Галичины предпочитает польские трускавки, сбор клубники, нежели надевать форму и идти служить Украине», — констатировал Золотарев.
Политолог добавил, что вряд ли руководство Украины захочет отвлечь внимание от внутренних проблем, затеяв масштабное наступление в Донбассе, поскольку военная авантюра и поражение могут обернуться политической катастрофой для них.
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