Нежелание нынешней украинской власти идти на какие-либо компромиссы в вопросах мирного урегулирования на востоке страны может привести к тому, что вопрос мира на Донбассе будут решать без участия Киева

Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру.

- Андрей, вчера в формате видеоконференции прошли переговоры руководителей РФ, Франции и Германии, на которых, в частности, затрагивали и проблему конфликта на востоке Украины. Но происходило это без участия президента Украины Зеленского. На ваш взгляд, почему его не пригласили?

— Очевидно, что вопрос фокусировался вокруг выполнения достигнутых в Париже договорённостей. И (президент РФ. — Ред.) Владимир Путин делал акцент на том, что ключи к решению проблемы мира находятся не в Москве, а в Киеве.

Судя по всему, стороны остались при своём. Если судить по коммюнике, обнародованном после переговоров, сколь-нибудь значимого изменения status quo нет. Тем более что в Париже и в Берлине прекрасно понимают, что на политику Киева, в том числе в вопросе Донбасса, сейчас больше влияют Вашингтон и даже Лондон, нежели Париж и Берлин. Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Но для Киева это в принципе тревожный сигнал. Хотя бы в плане того, что вот эта формула, которую продвигал Порошенко — «ничего об Украине без Украины», — она может дать трещину. В силу нежелания Киева идти на какие-либо компромиссы в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Это может довести ситуацию действительно до того, что вопрос мира на Донбассе будут решать строго, но без участия Киева. Факт подобных переговоров (состоявшейся видеоконференции без участия Зеленского. — Ред.) такую перспективу приближает.

- Сейчас ситуация на Донбассе довольно сильно накалена. Растёт количество обстрелов, появляются сообщения о перемещении к линии разграничения техники и вооружений, проводятся учения, а Верховная Рада приняла закон, который позволяет призвать резервистов в течение суток. Велик ли риск того, что будет осуществлена попытка решить проблему военным путём?

— Да, вот эти тревожные новости из Донбасса, скорее всего, и стали побудительным мотивом к проведению переговоров глав государств в онлайн-режиме. Но риск… да, он есть. С военной точки зрения это начало апреля, когда установится уже теплая погода, закончится период весенней распутицы, — для проведения военных операций это оптимальное время.

Но дело в том, что, очевидно, в ВСУ прекрасно понимают то, что, скажем так, подует «северный ветер». И чем это заканчивалось, мы хорошо знаем на примерах Иловайска и Дебальцево. Поэтому я не думаю, что есть большое желание (начинать военную операцию. — Ред.), даже если к более активным действиям подталкивают из Вашингтона.

Думаю, всё-таки это всё скорее сведётся к какой-то эмуляции активности на Донбассе, поскольку в руководстве ВСУ прекрасно понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты — не слишком здравая идея, если только ВСУ не останутся один на один с ДНР и ЛНР…

- Тогда это возможно? Под ружьё без мобилизации. Зачем Украина ужесточила воинский учёт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Тогда, безусловно, перевес (ВСУ. — Ред.) в личном составе, в вооружениях даст о себе знать. Но тягаться с… Я не думаю, что в этот раз будут там задействованы добровольцы, скорее, будут привлечены какие-то элементы ЧВК, которые обкатаны в Сирии, в Ливии, вот этот элемент будет использован. Плюс военная помощь (России. — Ред.), плюс мобилизационные возможности ЛДНР. Всё это вместе показывает, что те, кто планирует военную операцию, рискуют прийти к такому финалу, о котором мы уже говорили, к финалу, нежелательному для Киева. Потому что очередное военное поражение на Донбассе может обернуться политической катастрофой.

- Военные действия сопряжены с потерями, они есть и сейчас, в период перемирия и действия режима прекращения огня. Люди ведь понимают, что может быть при активизации, при обострении обстановки в зоне конфликта. Каковы настроения? Создаётся впечатление, что многие понимают: война на самом деле никому не нужна, кроме элит…

— Абсолютно верно. В качестве примера можно привести решение, о котором мы уже упоминали, по призыву резервистов. Там же ещё и драконовские штрафы за уклонение, усовершенствован воинский учёт. Это не просто так. Даже молодёжь патриотичной Галичины предпочитает польские трускавки, сбор клубники, нежели надевать форму и идти служить Украине.

План по призыву, по-моему, в 2018 году в самой патриотичной Тернопольской области был выполнен на 16%. Дмитрий Стешин: Военные приготовления Украины в Донбассе – цирковой номер © Facebook, Дмитрий Стешин

- Как продолжение милитаристской политики может отразиться на электоральных перспективах Зеленского и всей нынешней власти?

— Я уже сказал, что военная авантюра и поражение на Донбассе может обернуться политической катастрофой. Можно вспомнить пример аргентинских генералов, которые попытались с помощью маленькой победоносной войны решить внутренние проблемы Аргентины, и чем это обернулось. И проблема Киева из того же разряда, тут или пан, или пропал.

Но очертя голову бросаться в наступление… Я думаю, что в окружении Зеленского прекрасно понимают возможные риски. И понимают, что, скажем так, лучше синица в руках, чем журавль в небе.