Яичница на утюге: украинцы выживают в газовый локдаун

В понедельник, 12 апреля, курортный Бердянск полностью отключили от газа. В городе проводится ремонт коммуникаций и замена части старых сетей. Кроме того, газоснабжение отключили в селах Нововасильевка, Роза, Азовское и Шелковое.
Таким образом, жители Бердянска не могут воспользоваться газовой плитой и вынуждены покупать электроплитки.
Однако горожане не сидят голодными. Некоторые жители Бердянска вспомнили студенческие способы приготовления пищи.
В частности, Ирина Рекункова-Будная показала, как пожарить яичницу на утюге. Фото разлетелись по сети и собрали восхищенные комментарии.
Коммунальщики обещают, что газ в домах Бердянска вернется через две недели. Всего в городе проживает 110 тысяч человек, которым все это время придется как-то выкручиваться без голубого топлива.