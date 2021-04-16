Яичница на утюге: украинцы выживают в газовый локдаун

После отключения газоснабжения жителям Бердянска пришлось вспомнить молодость и готовить с помощью бытовых приборов. Об этом сообщил 15 апреля сайт u-news.com.ua

Верховная Рада отказалась снизить цены на электричество и газ для населения © rada.gov.ua

Таким образом, жители Бердянска не могут воспользоваться газовой плитой и вынуждены покупать электроплитки.

Однако горожане не сидят голодными. Некоторые жители Бердянска вспомнили студенческие способы приготовления пищи.

В частности, Ирина Рекункова-Будная показала, как пожарить яичницу на утюге. Фото разлетелись по сети и собрали восхищенные комментарии.

Коммунальщики обещают, что газ в домах Бердянска вернется через две недели. Всего в городе проживает 110 тысяч человек, которым все это время придется как-то выкручиваться без голубого топлива.