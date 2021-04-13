В фонде предполагают, что если эти земли будут продаваться, то в государственную казну поступит некоторое количество денег, в результате чего Украина некоторое время сможет обслуживать свои долги, а МВФ на этом дополнительно заработает, уточнил эксперт.
По его мнению, именно поэтому фонд согласен выдать Украине миллиард долларов в том случае, если весь пакет законов, в том виде, в котором он устраивает МВФ, будет принят.
«А не потому, что МВФ мечтает, чтобы всякие соросы, рокфеллеры или еще какие-нибудь рептилоиды скупили все украинские черноземы, отвезли их в Антарктиду и стали там бананы выращивать», — отметил Ищенко.
МВФ уже «отбил» все кредиты, выданные Украине, и заработал на них, и даже если Киев прекратит платежи по кредитам МВФ, фонд все равно будет в прибыли, заключил собеседник издания.