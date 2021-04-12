Таким образом, с 12 апреля Бесарион Шпетишвили (Брэндон Стоун) значится в списке под номером 176.
Пока неизвестно, из-за чего СБУ дало поручение Министерству культуры и информационной политики внести композитора в черный список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Брэндон Стоун — автор песен для немецких, грузинских, украинских и российских артистов. В том числе он написал песни для таких звезд, как Любовь Успенская, Ани Лорак, Тина Кароль и Лада Дэнс.
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Всего в черном списке Минкульта на данный момент 180 человек. Обычно причина того, что артиста вносят в этот список, — посещение полуострова Крым после 2014 года без разрешения властей Украины.