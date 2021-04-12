Грузинский композитор и продюсер, автор песен украинских певиц Тины Кароль и Ани Лорак Брендон Стоун (Бесарион Шпетишвили) по указу Службы независимости Украины (СБУ) был внесен в черный список Министерства культуры Украины. Соответствующая строчка появилась на сайте Минкульта 12 апреля

Таким образом, с 12 апреля Бесарион Шпетишвили (Брэндон Стоун) значится в списке под номером 176.

Украина внесла в черный список трех российских музыкантов © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Брэндон Стоун — автор песен для немецких, грузинских, украинских и российских артистов. В том числе он написал песни для таких звезд, как Любовь Успенская, Ани Лорак, Тина Кароль и Лада Дэнс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Необъяснимо, но факт»: Дружко внесли в черный список Украины

Всего в черном списке Минкульта на данный момент 180 человек. Обычно причина того, что артиста вносят в этот список, — посещение полуострова Крым после 2014 года без разрешения властей Украины.