Дружко стал известен широкой публике как ведущий шоу «Необъяснимо, но факт», также артист снимался в фильмах и сериалах, например, «След» и «Улицы разбитых фонарей».
В 2017 году данные ведущего были внесены в базу «Миротворец», где было указано, что артист якобы поддерживает российскую агрессию на Украине. Теперь Дружко запрещен и въезд на территорию страны, как и еще 179 российским артистам.
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В последние дни украинские власти явно дали понять, что просто запретами российские селебрити не отделаются и инициировали уголовные дела в отношении тех, кто выступал на концерте по случаю открытия Крымского моста.
Еще раньше стало известно, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым без разрешения украинских властей, ведется расследование в рамках уголовного производства, за что россиянам из так называемого израильского списка грозит до пяти лет лишения свободы.