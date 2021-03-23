Министерство культуры и информационной политики (МКИП) по представлению Службы безопасности Украины внесло в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российского телеведущего Сергея Дружко. Информация об этом появилась на сайте ведомства 22 марта

СБУ завела уголовное дело на артистов из РФ по израильскому списку © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

В 2017 году данные ведущего были внесены в базу «Миротворец», где было указано, что артист якобы поддерживает российскую агрессию на Украине. Теперь Дружко запрещен и въезд на территорию страны, как и еще 179 российским артистам.

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В последние дни украинские власти явно дали понять, что просто запретами российские селебрити не отделаются и инициировали уголовные дела в отношении тех, кто выступал на концерте по случаю открытия Крымского моста.

Еще раньше стало известно, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым без разрешения украинских властей, ведется расследование в рамках уголовного производства, за что россиянам из так называемого израильского списка грозит до пяти лет лишения свободы.