Ранее НМ ЛНР за неделю выявила 17 единиц вооружений и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказал представитель пресс-службы НМ ЛНР.
По его словам, три боевых бронированных машины обнаружены в жилом районе Новозвановки, три БМП-2 в Нижнем и два БТР-4 в подконтрольной киевскому режиму части населенного пункта Золотое.
Ранее НМ ЛНР обнаружила арторудия Вооруженных сил Украины в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения.
Так, в зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое 3 апреля было отмечено нахождение двух единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30.
Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал Украине.ру, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.
Кремль высказывал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.