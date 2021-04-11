Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) 11 апреля

Ранее НМ ЛНР за неделю выявила 17 единиц вооружений и военной техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказал представитель пресс-службы НМ ЛНР.

Берут пример с Израиля. ДНР и ЛНР готовы к обороне © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Ранее НМ ЛНР обнаружила арторудия Вооруженных сил Украины в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое у линии соприкосновения.

Так, в зоне ответственности 59-й бригады в районе населенного пункта Троицкое 3 апреля было отмечено нахождение двух единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал Украине.ру, что киевский режим готовит масштабное вторжение на горловском и донецком направлениях до 2 мая.

Кремль высказывал обеспокоенность в связи с тем, что украинские власти могут пойти на провокации, которые разожгут войну в Донбассе.