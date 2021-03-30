Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире Украина.ру оценил угрозу полномасштабной войны в Донбассе

Энрике Менендес: ситуация в Донбассе висит на волоске — видео 01:20​ — к чему готовятся в ДНР;

• 04:20​ — возможна ли высадка десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тылу ЛДНР;

• 07:35​ — почему Украина может начать наступление именно весной 2021 года;

• 13:55​ — соотношение сил в зоне донбасского конфликта.

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.