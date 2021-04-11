Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика
Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика
© пресс-служба президента Украины
По мнению Савченко, «эпоха застоя» в сфере инфраструктуры страны никуда не делась. Он отметила, что в стране сейчас полный коллапс, не хватает мостов, дорог и «всего остального».

«А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. — ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины», — сказала Савченко.

Она добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, но, несмотря на смену власти, Украина стоит на месте.