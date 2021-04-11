Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко предрекла Украине период «руин и погромов» после правления президента Владимира Зеленского. Об этом она на днях заявила в эфире телеканала «Наш»

Президент Зеленский: путь от «прикола» до жесткого политика © пресс-служба президента Украины

«А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. — ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины», — сказала Савченко.

Она добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, но, несмотря на смену власти, Украина стоит на месте.