По мнению Савченко, «эпоха застоя» в сфере инфраструктуры страны никуда не делась. Он отметила, что в стране сейчас полный коллапс, не хватает мостов, дорог и «всего остального».
«А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. — ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины», — сказала Савченко.
Она добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, но, несмотря на смену власти, Украина стоит на месте.