Украинские праворадикалы точно не будут скрываться в Белоруссии. У Минска есть договорная база с Россией, и те лица, которые включены в списки экстремистов или преступников, будут выдаваться. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Обострения в Донбассе могут накалить ситуацию на украино-белорусской границе © Facebook, Алексей Дзермант

«Это серьезная угроза. Но и белорусы тоже неплохо здесь работают. Идут задержания и людей, и оружия. Пока мы не видели результатов этой деструктивной деятельности. Хотя каналы эти существуют, и белорусские радикалы получали из Украины оружие. Но пока белорусские спецслужбы неплохо с этим справляются», — констатировал Дзермант.

Вряд ли Белоруссия активно участвовать в сдерживании Украины, но безопасность самой границы вместе с россиянами так или иначе будет обеспечиваться, добавил политолог.

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