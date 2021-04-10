Но проникать через границу в целях каких-то диверсионных действий украинские радикалы могут, и в случае обострения в Донбассе этот риск возрастет, считает эксперт.
«Это серьезная угроза. Но и белорусы тоже неплохо здесь работают. Идут задержания и людей, и оружия. Пока мы не видели результатов этой деструктивной деятельности. Хотя каналы эти существуют, и белорусские радикалы получали из Украины оружие. Но пока белорусские спецслужбы неплохо с этим справляются», — констатировал Дзермант.
Вряд ли Белоруссия активно участвовать в сдерживании Украины, но безопасность самой границы вместе с россиянами так или иначе будет обеспечиваться, добавил политолог.
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