Кабинет министров Украины разрешил использование в стране некоторых препаратов, в состав которых входит каннабис. Соответствующее постановление на днях опубликовали на сайте правительства

Арахамия рассказал, как в Раде планируют легализовать каннабис © CC0, Pixabay сказано в документе.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной Раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции «Голос».

Президент Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков даже для медицинского использования.

С 2014 года Украина считается лидером среди стран ближнего зарубежья по объему наркотрафика. Украинцы работают курьерами, поставщиками, а зачастую являются и организаторами подпольного производства и распространения наркотиков.