«Оборот психотропных веществ "Дронабинол", "Набинол" (синтетический канабиноид) и "Набиксимолс" (стандартизованный экстракт каннабиса) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств», — сказано в документе.
Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрировали в Верховной Раде в конце декабря 2020 года депутаты от фракции «Голос».
Президент Украины Владимир Зеленский в качестве кандидата в президенты Украины выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что украинское общество не готово к легализации легких наркотиков даже для медицинского использования.
С 2014 года Украина считается лидером среди стран ближнего зарубежья по объему наркотрафика. Украинцы работают курьерами, поставщиками, а зачастую являются и организаторами подпольного производства и распространения наркотиков.