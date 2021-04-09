Мэр Киева Виталий Кличко 9 апреля на транслировавшемся в Facebook брифинге призвал Кабинет министров Украины ввести на территории всей страны жесткий общенациональный локдаун

Украинские блогеры оценили тиктоки Кличко и Верещук © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Мэр столицы заявил, что необходим контроль над соблюдением строгих правил, которого в настоящее время нет.

На Украине второй день подряд фиксируется больше 19 тысяч новых случаев коронавируса в сутки. Наибольшее их число зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях. На прошлой неделе Украина установила абсолютный антирекорд по новым случаям COVID-19 за весь период эпидемии: за сутки подтвердили более 20 тысяч новых случаев. Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.