По сути хаусы похожи на детские лагеря или, если уж совсем просто, общежития. Только объединены люди не необходимостью сэкономить на жилье, а задачами взаимного пиара. Участники таких домов снимают ролики для соцсетей, где показывают свою жизнь и жизнь соседей по дому, что в итоге превращает их каналы в интернет-версию «Дома-2».
Представители одного из самых популярных украинских TikTok-хаусов под названием Izzi House в шутку называют свою коммуну «Дом-2 для зумеров», пишут Vesti.ua.
Поселились участники этого дома в четырехкомнатной квартире на Большой Васильковской в Киеве. В хаус входят 10 блогеров от 16 до 25 лет, из них постоянно живут в хаусе четыре человека, остальные приходят туда, как в офис.
Одним из создателей интернет-варианта «Дома-2» стала бизнесвумен из Днепра Татьяна Гречанка, которая также имеет клинику пластической хирургии в Стамбуле.
По ее словам, TikTok-пространство — непаханое поле на Украине, которое было бы грешно не начать осваивать.
«Это частично моя отдушина. Но я, как бизнесвумен, понимаю, что в будущем это будет приносить деньги, и совсем скоро создание дома окупится без спонсоров или донатеров, но пока что я в минусе», — сказала она.