Современные блогеры решили объединяться для взаимной раскрутки друг друга. Таким образом появилось модное ныне явление — блогерские дома, или хаусы. В названии чаще всего указывается и платформа, на которой работают объединившиеся блогеры. Vesti.ua посетили один из самых популярных TikTok-хаусов и 9 апреля рассказали о новом «Доме-2»

По сути хаусы похожи на детские лагеря или, если уж совсем просто, общежития. Только объединены люди не необходимостью сэкономить на жилье, а задачами взаимного пиара. Участники таких домов снимают ролики для соцсетей, где показывают свою жизнь и жизнь соседей по дому, что в итоге превращает их каналы в интернет-версию «Дома-2».

Украинский актер разделся в Дубае вслед за прославившимися соотечественницами © Тарас Цимбалюк/Инстаграм пишут Vesti.ua.

Поселились участники этого дома в четырехкомнатной квартире на Большой Васильковской в Киеве. В хаус входят 10 блогеров от 16 до 25 лет, из них постоянно живут в хаусе четыре человека, остальные приходят туда, как в офис.

Одним из создателей интернет-варианта «Дома-2» стала бизнесвумен из Днепра Татьяна Гречанка, которая также имеет клинику пластической хирургии в Стамбуле.

По ее словам, TikTok-пространство — непаханое поле на Украине, которое было бы грешно не начать осваивать.

«Это частично моя отдушина. Но я, как бизнесвумен, понимаю, что в будущем это будет приносить деньги, и совсем скоро создание дома окупится без спонсоров или донатеров, но пока что я в минусе», — сказала она.