Отправившийся 8 апреля в Донбасс президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему находится в зоне Операции объединенных сил (ООС) и постит оттуда фотографии. Последний снимок он опубликовал утром 9 апреля на своей странице в Instagram

Зеленский решил приобщить украинцев к спорту © Facebook, Студия "Квартал 95"

Подписчики отметили, что на фото глава государства выглядит изможденным: «Посмотрите, как его эта должность потрепала», «Постарел на посту президента», «Прям как я с бодуна», «Думаю, пора отдохнуть», «Видать, всю ночь бухал», «Ты постарел на посту президента, старый», «Вась, что с тобой?», «Владимир Александрович, вы вчера бухали?», «Уже, наверное, и не рад, что стал президентом — раньше был молод и красив», «Показушники, покажите пятизвездочный отель, в который заселился президент, и фитнес-зал, а не ржавые брусья и разрушенные здания» и др.

Зеленский 8 апреля отправился в Донбасс, где посетил позиции, на которых зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Он подтвердил, что на востоке Украины действительно происходит обострение конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель обратилась к журналистам, отметив, что освещение перемещения главы государства, особенно в Донбассе, угрожает его безопасности.