«Авдеевка. Промка. Брусья. Доброе утро!» — написал Зеленский, сняв селфи на фоне ржавых брусьев.
Подписчики отметили, что на фото глава государства выглядит изможденным: «Посмотрите, как его эта должность потрепала», «Постарел на посту президента», «Прям как я с бодуна», «Думаю, пора отдохнуть», «Видать, всю ночь бухал», «Ты постарел на посту президента, старый», «Вась, что с тобой?», «Владимир Александрович, вы вчера бухали?», «Уже, наверное, и не рад, что стал президентом — раньше был молод и красив», «Показушники, покажите пятизвездочный отель, в который заселился президент, и фитнес-зал, а не ржавые брусья и разрушенные здания» и др.
Зеленский 8 апреля отправился в Донбасс, где посетил позиции, на которых зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Он подтвердил, что на востоке Украины действительно происходит обострение конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель обратилась к журналистам, отметив, что освещение перемещения главы государства, особенно в Донбассе, угрожает его безопасности.