«По нашим прогнозам, у нас достаточно напряженный период и рост числа заболевших. Мы ожидаем еще в течение недели — десяти дней, мы думаем, мы будем расти где-то в рамках до 25-30 тысяч, исходя из того, как развивается эпидемия», — сказал министр.
По его словам, это произойдет из-за появления в стране новых штаммов коронавируса.
На Украине действует модель «адаптивного карантина», которая предусматривает установление ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В самую опасную «красную» зону сейчас входит Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.