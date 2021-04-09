Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 8 апреля в эфире «1+1» заявил, что прогнозирует рост заболеваемости COVID-19 до 25-30 тысяч человек в сутки в течение ближайших 7-10 дней

Коронавирус: украинцы уповают на защиту кукол-лихоманок © ria-m.tv По его словам, это произойдет из-за появления в стране новых штаммов коронавируса. На Украине действует модель «адаптивного карантина», которая предусматривает установление ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». В самую опасную «красную» зону сейчас входит Киев, Закарпатская, Житомирская, Одесская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.