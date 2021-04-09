США сегодня очень боятся обострения в Донбассе или любом другом регионе, поскольку это может привести к жесткому ответу со стороны России. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Украинская политика вернулась в домайданный период © Facebook, Петр Толстой Сергей Лавров назвал тупой линию, которую проводит Вашингтон в отношении Москвы. По его словам, подобная линия не приносит никаких результатов с точки зрения объявленных ранее государством целей, в том числе в период введения санкций.

Эксперт отметил, что на словах американские власти будут казаться сильными, но в реальности они будут вести себя осторожно и по Ирану, и по Сирии.

«Россия нужна им по ситуативным вещам, как тот же Иран. Поэтому никакого обострения не будет. Но и встречи между Путиным и Байденом в этом году точно не будет», — считает Акопов.

Что касается агрессивной риторики президента США Джо Байдена в адрес России и лично Владимира Путина, то она связана с полным отсутствием у Вашингтона какой-либо стратегии в отношении Москвы и с тем, что Вашингтону не удается настроить Россию и Китай друг против друга, пояснил политолог.

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