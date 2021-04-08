Неизвестные осквернили импровизированный мемориал погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года на площади Куликово Поле в Одессе. Об этом 8 апреля сообщает местное издание «Таймер»

Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года © Владимир Песня | Владимир Песня | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе около сотни человек провели акцию против проекта установки мемориальной доски погибшим 2 мая 2014 года на Куликовом Поле. В акции приняли непосредственное участие депутаты фракций «Европейской солидарности» в городском, районном и областном советах.

Ранее на внеочередной сессии райсовет поддержал обращение депутата от «Партии Шария» Александра Черноиваненко об установлении мемориального знака на Куликовом поле — в память о погибших 2 мая в результате пожара в Доме профсоюзов. Фракция «Европейской солидарности» в этом голосовании участия не принимала.

2 мая в 2014 году в Одессе произошли беспорядки, в результате которых погибли 48 сторонников антимайдана. Они были заживо сожжены в здании Дома профсоюзов. Расследование тех событий продолжается уже шесть лет.