«Со стендов были сорваны фото погибших и венки», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе около сотни человек провели акцию против проекта установки мемориальной доски погибшим 2 мая 2014 года на Куликовом Поле. В акции приняли непосредственное участие депутаты фракций «Европейской солидарности» в городском, районном и областном советах.
Ранее на внеочередной сессии райсовет поддержал обращение депутата от «Партии Шария» Александра Черноиваненко об установлении мемориального знака на Куликовом поле — в память о погибших 2 мая в результате пожара в Доме профсоюзов. Фракция «Европейской солидарности» в этом голосовании участия не принимала.
2 мая в 2014 году в Одессе произошли беспорядки, в результате которых погибли 48 сторонников антимайдана. Они были заживо сожжены в здании Дома профсоюзов. Расследование тех событий продолжается уже шесть лет.