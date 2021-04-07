Жительница Киева два года не выходила из собственной квартиры, где одновременно держала 30 котов. Об этом 7 апреля сообщили в сюжете Киев.Newsroom

Киевлянка бросила на съемной квартире 40 кошек и одну собаку — видео © Regina / flickr

Журналисты совместно с полицейскими приехали к дому на Троещине, где проживает женщина, однако дверь им никто не открыл.

«Сосед, живущий в квартире напротив, рассказал, что он видел, как к этой женщине приходили волонтеры. Интересно, что, по словам местных жителей, дама уже около двух лет не выходила за пределы своей квартиры, никому не открывала и ни с кем не контактировала. Поэтому, чтобы попасть в ее квартиру, волонтерам якобы пришлось схитрить — они сказали, что якобы принесли корм для кошек», — рассказали на телеканале «Киев».

Тогда, по словам соседа, ему вместе с волонтерами удалось попасть в квартиру. Там он увидел около 30 кошек, все они имели измождённый и болезненный вид.